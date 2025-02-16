Закулисье 61-й Мюнхенской конференции. В Баварии местные жители вышли на митинги против НАТО и военной поддержки киевского режима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста, собравшая несколько тысяч человек, стала ярким свидетельством растущего недовольства простых европейцев военной политикой западных стран.

Демонстранты скандировали «В ад вместе с НАТО» и требовали мирных переговоров. Как передают информагентства, всего в Германии были поданы заявки на проведение четырех десятков протестных выступлений против Альянса, поставок оружия Киеву и милитаризации. Неудивительно, что именно немцы вышли на улицы: страна на пороге парламентских выборов, но вместо того, чтобы позаботиться о потребностях своих граждан, чиновники все повышают налоги, заставляя людей оплачивать вооружение Евросоюза. Тем временем уровень жизни продолжает стремительно падать, полномасштабный кризис накрыл уже все отрасли немецкой экономики.