В Багдаде взорвали автомобиль — погибли около 30 человек

Новости Ирака. В Багдаде растёт число жертв теракта. В скорбном списке около 30 имён. Свыше 40 пострадали.

Атаке подвергся один из жилых кварталов иракской столицы. Во время взрыва шиитские паломники направлялись к находящейся там святыни. Так же по одной из версий целью боевиков мог стать рынок, где в выходной день особенно многолюдно. Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.