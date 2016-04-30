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В Багдаде взорвали автомобиль — погибли около 30 человек

30 апреля 2016 11:04
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Новости Ирака. В Багдаде растёт число жертв теракта. В скорбном списке  около 30 имён. Свыше 40 пострадали.

Атаке  подвергся один из жилых кварталов иракской столицы. Во время взрыва шиитские паломники направлялись к находящейся там святыни. Так же по одной из версий  целью боевиков мог стать рынок, где в выходной день особенно многолюдно. Взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

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