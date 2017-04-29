В Багдаде взлетел на воздух заминированный автомобиль

Новости Ирака. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в иракской столице. Жертвами теракта стали 6 человек. Около 10 получили ранения. В основном это полицейские.

Адскую машину припарковали рядом с оживленным перекрестком. В этом районе Багдада находятся офисы зарубежных представительств,