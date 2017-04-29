В Багдаде взлетел на воздух заминированный автомобиль

Новости Ирака. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в иракской столице.
Жертвами теракта стали 6 человек.
Около 10 получили ранения. В основном это полицейские.
Новости Ирака. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в иракской столице.
Жертвами теракта стали 6 человек.
Около 10 получили ранения. В основном это полицейские.
Адскую машину припарковали рядом с оживленным перекрестком. В этом районе Багдада находятся офисы зарубежных представительств,
в том числе посольство Франции. Ответственность за атаку взяли на себя исламисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.