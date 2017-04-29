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В Багдаде взлетел на воздух заминированный автомобиль

29 апреля 2017 13:35
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Новости Ирака. Заминированный автомобиль взлетел на воздух в иракской столице.

Жертвами теракта стали 6 человек.

Около 10 получили ранения. В основном это полицейские.

В Багдаде взлетел на воздух заминированный автомобиль -1

Адскую машину припарковали рядом с оживленным перекрестком. В этом районе Багдада находятся офисы зарубежных представительств,

В Багдаде взлетел на воздух заминированный автомобиль -3

в том числе посольство Франции. Ответственность за атаку взяли на себя исламисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Фотофакт # Теракт в Ираке

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