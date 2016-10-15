В Багдаде прогремел мощный взрыв: погибло 20 человек

Новости Ирака. Чуть больше часа тому назад мощный взрыв прогремел в Багдаде. Террорист-смертник привел в действие бомбу, спрятанную под одеждой. Жертвами атаки стали багдадские шииты, которые собрались на религиозную церемонию.

Погибли, по меньшей мере, 20 человек, более полусотни ранено. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Однако, наиболее вероятна причастность к этому преступлению Исламского государства, которое отстаивает идеалы суннизма самыми бесчеловечными средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.