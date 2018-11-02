В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны

Новости Армении. Судьям Армении выдадут табельное оружие. Решение принято правительством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использовать оружие вершители правосудия смогут лишь в целях самообороны. Обучать судей будут сотрудники правоохранительных органов. После прекращения полномочий судьи будут обязаны вернуть оружие в течение недели.