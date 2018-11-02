Прямой эфир

В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны

02 ноября 2018 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. Судьям Армении выдадут табельное оружие. Решение принято правительством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны-1

Использовать оружие вершители правосудия смогут лишь в целях самообороны. Обучать судей будут сотрудники правоохранительных органов. После прекращения полномочий судьи будут обязаны вернуть оружие в течение недели.

В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина
02 ноября 2018 08:16

Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

На границе КНДР и Южной Кореи созданы мирные зоны
01 ноября 2018 18:25

На границе КНДР и Южной Кореи созданы мирные зоны

Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро
01 ноября 2018 18:24

Экономический ущерб от непогоды в Венеции превысил миллиард евро