Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

Новости Франции. Свыше сотни человек были задержаны во Франции во время беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые аресты прошли в ночь празднования Хеллоуина.

Агрессивно настроенные молодые люди вышли на улицы в масках и стали громить витрины магазинов, поджигали мусорные баки и авто, нападали на стражей порядка. Больше всего случаев задержаний отмечены в Лионе, Тулузе и парижском регионе. Несколько полицейских были доставлены в больницу с отравлением химикатами после того, как дебоширы бросили в них бутылку с ядовитым веществом.