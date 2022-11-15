В Аргентине прошли протесты против падения уровня жизни

Сокращение финансирования здравоохранения и низкая заработная плата не позволяет врачам и медсестрам нормально работать и жить. Из-за нехватки персонала им приходится трудиться по 80 часов в неделю. При этом они получают деньги, за которые не могут снять даже жилье, так как их хватает только на самое необходимое. По прогнозам экономистов, инфляция в Аргентине до конца года вырастет на 100 %