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В Аргентине прошли протесты против падения уровня жизни

15 ноября 2022 08:47
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Новости Аргентины. В Аргентине прошли протесты против падения уровня жизни. В столице страны Буэнос-Айресе на улицы вышли тысячи медиков, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли протесты против падения уровня жизни-1

Сокращение финансирования здравоохранения и низкая заработная плата не позволяет врачам и медсестрам нормально работать и жить. Из-за нехватки персонала им приходится трудиться по 80 часов в неделю. При этом они получают деньги, за которые не могут снять даже жилье, так как их хватает только на самое необходимое. По прогнозам экономистов, инфляция в Аргентине до конца года вырастет на 100 %

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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