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Орбан получил обращение закарпатского венгра, которое сняли на видео в российском плену

04 марта 2026 08:21
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Орбан получил обращение закарпатского венгра, которое сняли на видео в российском плену-0

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану передали видеообращение от закарпатского венгра с просьбой о помощи, пишет ТАСС.

Послание записал 47-летний Альберт Роман, попавший в российский плен. Мужчина имеет двойное гражданство Украины и Венгрии. Он утверждает, что украинские власти отправили его на фрон принудительно.

Как рассказывает Роман, сотрудники украинского ТЦК против его воли направили его в зону боестолкновений, где он получил ранение и «лежал раненый два дня». Украинская сторона не оказала, по словам мужчины, ему помощь и не отправила в эвакуацию. Далее в российском плену Роману оказали медицинскую помощь, сообщил Роман.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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