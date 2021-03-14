Прямой эфир

В Аргентине демонстранты забросали камнями микроавтобус президента

14 марта 2021 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Аргентине протестующие напали на микроавтобус президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине демонстранты забросали камнями микроавтобус президента-1

Альберто Фернандес приехал в провинцию, пострадавшую от сильных лесных пожаров. В этом же районе люди выступали против строительства горнодобывающего комплекса.

В Аргентине демонстранты забросали камнями микроавтобус президента-4

Протестующие, требуя от президента остановить работы, плотной толпой окружили микроавтобус. Они начали стучать по нему и бросили несколько камней, один из которых разбил окно.

В Аргентине демонстранты забросали камнями микроавтобус президента-7

К счастью, никто не пострадал.

# Нападение # Альберто Фернандес # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было
14 марта 2021 14:12

Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было

В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика
14 марта 2021 13:34

В Китае построили отель с видом на белых медведей, но не всем по душе такая экзотика

Представитель Еврокомиссии заявил об ошибке при планировании вакцинации от коронавируса
14 марта 2021 13:29

Представитель Еврокомиссии заявил об ошибке при планировании вакцинации от коронавируса