В Аргентине демонстранты забросали камнями микроавтобус президента

Новости Аргентины. В Аргентине протестующие напали на микроавтобус президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альберто Фернандес приехал в провинцию, пострадавшую от сильных лесных пожаров. В этом же районе люди выступали против строительства горнодобывающего комплекса.

Протестующие, требуя от президента остановить работы, плотной толпой окружили микроавтобус. Они начали стучать по нему и бросили несколько камней, один из которых разбил окно.