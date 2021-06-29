В Абу-Даби невакцинированным жителям могут запретить ходить в школы и университеты

Мировому сообществу необходимо учесть уроки нынешней пандемии COVID-19 и подготовиться к новым эпидемиям. С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидобстановка в ряде стран остается сложной. Власти вынужденно вводят очередные ограничения. Так, Турция приостанавливает авиасообщение с шестью государствами. Решение принято на фоне распространения новых штаммов вируса.

В Абу-Даби между тем невакцинированным жителям намерены запретить посещать общественные места. Речь идет в том числе о торговых центрах, ресторанах, а также университетах и школах. Ожидается, что новое правило начнет действовать с 20 августа.