В 22 городах Эстонии установят сирены оповещения

Новости Эстонии. Лучше иметь, но не нуждаться, считают в Эстонии и устанавливают сирены оповещения. Они будут уведомлять жителей пока 22 эстонских городов об угрозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Систему планируют использовать в случае военных действий, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Первые сирены появятся в столице, затем в других крупных городах. Начнут установку уже в конце 2022 года, а к лету 2023-го надеются закончить. Обойдется это Эстонии в 4,5 миллиона евро.