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В 2018 в израильскую армию вступит рекордное количество девушек

08 августа 2018 12:59
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Новости Израиля. Рекордное число девушек вступит в ряды израильской армии. В 2018 году желание служить изъявили не менее тысячи призывниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 в израильскую армию вступит рекордное количество девушек-1

По сравнению с предыдущими годами выросло и число представительниц прекрасного пола, пожелавших служить в боевых частях. Кроме коренных израильтянок, к ЦАХАЛ присоединятся молодые репатрианты из Украины, России, США и Франции.

# Вооруженные силы # Фотофакт

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