В 2018 в израильскую армию вступит рекордное количество девушек

Новости Израиля. Рекордное число девушек вступит в ряды израильской армии. В 2018 году желание служить изъявили не менее тысячи призывниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с предыдущими годами выросло и число представительниц прекрасного пола, пожелавших служить в боевых частях. Кроме коренных израильтянок, к ЦАХАЛ присоединятся молодые репатрианты из Украины, России, США и Франции.