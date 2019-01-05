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Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр

05 января 2019 12:09
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. На 80-м году жизни не стало народного артиста России Ивана Бортника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время он служил в Театре на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер снялся более чем в полусотне картин. Роли хоть и не всегда были главными, но благодаря неподражаемой игре артиста все они запомнились надолго: солдат в «Иван да Марье», Промокашка в «Место встречи изменить нельзя», Коновалов в «Родне».

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр-1

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр-3

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр-5

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр-7

# Некролог # Иван Бортник # Фотофакт

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