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USAID официально сворачивает программы иностранной помощи

02 июля 2025 07:00
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Агентство США по международному развитию официально сворачивает программы иностранной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным СМИ, США ликвидируют все зарубежные представительства организации к 13 сентября.

USAID официально сворачивает программы иностранной помощи-2

Госсекретарь Марко Рубио объявил, что теперь все гуманитарные программы будут осуществляться Государственным департаментом и соответствовать исключительно интересам Штатов. По оценкам аналитиков, структурное сокращение финансирования USAID станет одним из самых тяжелых ударов по мировому здравоохранению, который может свести на нет достигнутые успехи в борьбе с ВИЧ, малярией и респираторными инфекциями.

# Международная политика # Новости США

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