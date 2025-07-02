USAID официально сворачивает программы иностранной помощи

Агентство США по международному развитию официально сворачивает программы иностранной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным СМИ, США ликвидируют все зарубежные представительства организации к 13 сентября.

Госсекретарь Марко Рубио объявил, что теперь все гуманитарные программы будут осуществляться Государственным департаментом и соответствовать исключительно интересам Штатов. По оценкам аналитиков, структурное сокращение финансирования USAID станет одним из самых тяжелых ударов по мировому здравоохранению, который может свести на нет достигнутые успехи в борьбе с ВИЧ, малярией и респираторными инфекциями.