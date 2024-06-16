Урсула фон дер Ляйен выступила против заморозки украинского конфликта

По ее словам, временное прекращение боевых действий не приведет к победе Киева и только увеличит расходы западных партнеров. Также политик вспомнила про кризис в европейской экономике. Многочисленные пакеты санкций ввели европейское хозяйство в состояние технической рецессии, а промышленные показатели за два года продолжают активно падать. Поэтому фон дер Ляйен решила довести свой проект до конца и не уменьшать поставки вооружения Украине, даже несмотря на массовое недовольство среди европейцев.