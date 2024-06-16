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Урсула фон дер Ляйен выступила против заморозки украинского конфликта

16 июня 2024 10:37
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Швейцарский саммит по Украине продолжает терять свою миротворческую миссию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с речью против заморозки конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен выступила против заморозки украинского конфликта-1

По ее словам, временное прекращение боевых действий не приведет к победе Киева и только увеличит расходы западных партнеров. Также политик вспомнила про кризис в европейской экономике. Многочисленные пакеты санкций ввели европейское хозяйство в состояние технической рецессии, а промышленные показатели за два года продолжают активно падать. Поэтому фон дер Ляйен решила довести свой проект до конца и не уменьшать поставки вооружения Украине, даже несмотря на массовое недовольство среди европейцев.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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