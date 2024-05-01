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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

01 мая 2024 16:44
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В России планы аграриев спутало масштабное наводнение. В частности, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум-1

Позади отметка в 12 метров – и это еще не предел, с опаской сообщают специалисты. Вода продолжает прибывать. Подтоплены 36 населенных пунктов. Это как минимум 700 домов и 3 тысячи приусадебных участков. Отдельные деревни оказались отрезаны от внешнего мира и сейчас напоминают острова. Продолжается эвакуация жителей. В центры временного размещения доставлены около шести тысяч человек. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Их труд в первую очередь оценили сами пострадавшие.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум-4

Очень хорошо, нравится. Они круглосуточно дежурят. Нас не бросят – самое главное. Вот и все. У нас есть защита, что нас не бросят никогда здесь одних.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум-7

Помощь нужна не только людям, но и животным. Их тоже эвакуируют в безопасную зону. Перебраться туда проще всего на лодках. А вот дорожное движение в подтопленных регионах оставляет желать лучшего. Например, по федеральной трассе Тюмень – Омск проезд возможен только в одну сторону. Местные власти сообщают, что пик паводка ожидается с 6 по 9 мая.

# Наводнение в России

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