Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

В России планы аграриев спутало масштабное наводнение. В частности, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади отметка в 12 метров – и это еще не предел, с опаской сообщают специалисты. Вода продолжает прибывать. Подтоплены 36 населенных пунктов. Это как минимум 700 домов и 3 тысячи приусадебных участков. Отдельные деревни оказались отрезаны от внешнего мира и сейчас напоминают острова. Продолжается эвакуация жителей. В центры временного размещения доставлены около шести тысяч человек. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Их труд в первую очередь оценили сами пострадавшие.

Очень хорошо, нравится. Они круглосуточно дежурят. Нас не бросят – самое главное. Вот и все. У нас есть защита, что нас не бросят никогда здесь одних.