Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

В России планы аграриев спутало масштабное наводнение. В частности, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В России планы аграриев спутало масштабное наводнение. В частности, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позади отметка в 12 метров – и это еще не предел, с опаской сообщают специалисты. Вода продолжает прибывать. Подтоплены 36 населенных пунктов. Это как минимум 700 домов и 3 тысячи приусадебных участков. Отдельные деревни оказались отрезаны от внешнего мира и сейчас напоминают острова. Продолжается эвакуация жителей. В центры временного размещения доставлены около шести тысяч человек. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Их труд в первую очередь оценили сами пострадавшие.
Очень хорошо, нравится. Они круглосуточно дежурят. Нас не бросят – самое главное. Вот и все. У нас есть защита, что нас не бросят никогда здесь одних.
Помощь нужна не только людям, но и животным. Их тоже эвакуируют в безопасную зону. Перебраться туда проще всего на лодках. А вот дорожное движение в подтопленных регионах оставляет желать лучшего. Например, по федеральной трассе Тюмень – Омск проезд возможен только в одну сторону. Местные власти сообщают, что пик паводка ожидается с 6 по 9 мая.