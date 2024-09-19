Уровень воды в Дунае может достичь рекордной отметки

Критический этап наводнения наступил в Венгрии. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Дунае достигнет рекордной отметки. Обычно он составляет порядка 3,5 метра, значения могут увеличиться почти втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу со стихией брошены все силы: задействованы тысячи сотрудников службы управления водными ресурсами, армии, экстренных служб, полиции. Привлечь к работе решено даже заключенных из исправительных учреждений. Местные жители также вызвались помогать укреплять города перед новым ударом стихии.

В так называемой зоне риска не только местные жители, но и туристы. Под угрозой затопления район Будапешта, в котором располагаются гостиницы. Там почти нет жилых домов, но отели заполнены гостями. Ожидается, что вода в Венгрии начнет отступать не ранее, чем через неделю. До этого времени граждан призывают быть осторожнее.