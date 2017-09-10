Ураган «Ирма» во Флориде оставил без электричества 300 тысяч жителей

Новости США. Ураган «Ирма» усилился до четвертой категории. Губернатор штата Флорида заявил, что подобного бедствия регион еще не знал. И призвал к эвакуации ни много ни мало пяти миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни последовали совету властей. Другие, у которых нет денег для эвакуации, остались в потенциально опасных районах и перебираются в центры спасения. Без света во Флориде уже остались почти 300 тысяч жителей.

Тем временем силу набирает еще один ураган четвертой категории – «Хосе». Долгое время сохранялась угроза повторного удара по пострадавшим ранее от «Ирмы» французским территориям. Но за 130 километров до побережья «Хосе» изменил курс и обошел острова.