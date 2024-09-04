Умер отец хоккеистов Буре

В 1968 году спортсмен выиграл бронзу на Играх. В 1972 году Буре стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград на Олимпиаде. Он завоевал 2 серебряные медали чемпионатов мира. В 1970 году Владимир Буре – победитель чемпионата Европы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.