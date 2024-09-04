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Умер отец хоккеистов Буре

04 сентября 2024 06:54
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Скончался четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, пишет ТАСС.

На момент смерти Буре было 73 года. Владимир Буре является отцом хоккеистов Павла и Валерия Буре.

В 1968 году спортсмен выиграл бронзу на Играх. В 1972 году Буре стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград на Олимпиаде. Он завоевал 2 серебряные медали чемпионатов мира. В 1970 году Владимир Буре – победитель чемпионата Европы в эстафете 4х100 метров вольным стилем. 

Буре некоторый период времени занимал пост тренера по физической подготовке в клубах НХЛ «Ванкувер» и «Нью-Джерси». А с 2010 по 2012 год Владимир Буре являлся вице-президентом ХК ЦСКА.

# Владимир Буре # Некролог

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