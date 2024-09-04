Умер отец хоккеистов Буре

Скончался четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, пишет ТАСС.
Скончался четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, пишет ТАСС.
На момент смерти Буре было 73 года. Владимир Буре является отцом хоккеистов Павла и Валерия Буре.
В 1968 году спортсмен выиграл бронзу на Играх. В 1972 году Буре стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград на Олимпиаде. Он завоевал 2 серебряные медали чемпионатов мира. В 1970 году Владимир Буре – победитель чемпионата Европы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
Буре некоторый период времени занимал пост тренера по физической подготовке в клубах НХЛ «Ванкувер» и «Нью-Джерси». А с 2010 по 2012 год Владимир Буре являлся вице-президентом ХК ЦСКА.