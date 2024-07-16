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Умер известный белорусский футболист Михаил Вергеенко на 75-м году жизни

16 июля 2024 09:22
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Бывший вратарь минского «Динамо» и чемпиона СССР 1982 года Михаил Вергеенко скончался на 75-м году жизни. Он начинал свою спортивную карьеру в Гомеле в составе команды местного «Спартака», а прославился после перехода в «Динамо». Об этом пишет ТАСС.

Вергеенко был капитаном команды и внес весомый вклад в ее успехи. 

После завершения игровой карьеры он занимал в «Динамо» должность ассистента главного тренера, а затем возглавил команду. В конце 1990-х годов он был гендиректором клуба, а с 1997 по 1999 год руководил сборной Беларуси.

# Некролог

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