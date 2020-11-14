Умер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет

На 86 году жизни умер актёр Армен Джигарханян. Информация об этом появилась на странице его театра в Instagram.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», – говорится в сообщении.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. После школы будущий актёр пытался поступить в ГИТИС, но не смог, поэтому устроился помощником оператора на киностудии «Арменфильм».