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Умер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет

14 ноября 2020 07:05
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 На 86 году жизни умер актёр Армен Джигарханян. Информация об этом появилась на странице его театра в Instagram.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», – говорится в сообщении.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. После школы будущий актёр пытался поступить в ГИТИС, но не смог, поэтому устроился помощником оператора на киностудии «Арменфильм».

Умер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет-1

Фото: instagram.com/teatrD 

Однако от своей мечты Джигарханян не отказался и через пару лет поступил в Ереванский художественно-театральный институт, а затем начал выступать на театральной сцене.

Ещё через несколько лет Армена Борисовича начали приглашать на съёмки фильмов, всего он снялся более чем в 250 картинах. Актёр запомнился ролями в лентах «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли», «Сделано в СССР» и многих других.

С 1989 года по 1997 годы Джигарханян преподавал во ВГИКе, а затем вместе со студентами основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и стал его художественным руководителем.

В последние годы актёр несколько раз попадал в больницу из-за сахарного диабета и проблем с сердцем.

# Некролог # Армен Джигарханян

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