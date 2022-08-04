Украину обвинили в нарушении законов ведения боевых действий. Речь о размещении вооружения в школах и больницах

Новости Украины. Украинская армия нарушает законы ведения боевых действий и ставит под угрозу жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал генсек международной правозащитной организации.

В опубликованном докладе приводятся многочисленные факты о нарушениях со стороны ВСУ. В первую очередь речь идет о размещении вооружений в школах и больницах. При этом украинские военные не проводили эвакуацию мирных жителей из соседних зданий, которые могли попасть под огонь.