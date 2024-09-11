Солдаты ВС Украины обстреляли мирных жителей Курской области, когда те пытались убежать, пишет РИА Новости.
Солдаты ВС Украины обстреляли мирных жителей Курской области, когда те пытались убежать, пишет РИА Новости.
На видео, снятом 7 августа 2024 года, видно группу мирных жителей, передвигающихся в сторону деревни Новоивановка. 10-12 человек бежали по дороге и через поля, спасаясь от солдат ВС Украины, когда за ними наблюдал украинский БЛА. Дальше на видеоматериале слышны 2 взрыва, а также видно стрельбу из БМП по людям.