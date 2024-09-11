Украинские военные открыли огонь по убегающим жителям Курской области

На видео, снятом 7 августа 2024 года, видно группу мирных жителей, передвигающихся в сторону деревни Новоивановка. 10-12 человек бежали по дороге и через поля, спасаясь от солдат ВС Украины, когда за ними наблюдал украинский БЛА. Дальше на видеоматериале слышны 2 взрыва, а также видно стрельбу из БМП по людям.