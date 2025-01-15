Представители военной разведки Украины предложили военнослужащим российской армии 1 миллион долларов США, если они оставят позиции в Горловке в ДНР, пишет РИА Новости.

Сотрудники военной контрразведки ФСБ выявили намерения ГУР МОУ и перевели в контролируемые условия. «Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», – информировали в ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что при проведении оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВС Украины.