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Украинская разведка обещала военнослужащим РФ 1 млн долларов за позиции в Горловке

15 января 2025 11:54
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Представители военной разведки Украины предложили военнослужащим российской армии 1 миллион долларов США, если они оставят позиции в Горловке в ДНР, пишет РИА Новости.

Украинская разведка обещала военнослужащим РФ 1 млн долларов за позиции в Горловке-1

Фото: Pinterest

Сотрудники военной контрразведки ФСБ выявили намерения ГУР МОУ и перевели в контролируемые условия. «Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», – информировали в ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что при проведении оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВС Украины. 

# Международная политика

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