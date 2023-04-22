Украина призвала Запад пересечь красные линии в поставках вооружения

Киеву нужно в десять раз увеличить военную помощь, заявил заместитель главы киевского МИД Андрей Мельник. Он призвал западные государства пересечь все красные линии по части поставок оружия. Представитель внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети выразил благодарность союзникам за поддержку, пишет РИА Новости.

Мельник отметил, что оказанной помощи мало. Киев нуждается в ее увеличении в десятикратном размере, написал бывший посол Киева в ФРГ, призвав Запад закрыть глаза на все искусственные красные линии и выделить один процент ВВП на поставки оружия и боеприпасов.