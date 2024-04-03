Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предполагает, что в ближайшие 10 лет Хельсинки будут оказывать Киеву военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вырученные средства пойдут на восстановление энергетического сектора, защиту границы и критической инфраструктуры, часть денег будет направлена на здравоохранение. Первая помощь ожидается уже в ближайшее время.
Александр Стубб, президент Финляндии:
23-й пакет помощи – это 188 миллионов евро преимущественно военной помощи. И это, среди прочего, включает в себя противовоздушную оборону и тяжелые боеприпасы.
Пятилетнюю программу поддержки ВСУ предложил принять и генсек НАТО. Американский Конгресс деньги Киеву выделяет неохотно. Потому Вашингтону удобно переложить часть финансовых обязательств на Европу. США внесут в общий фонд помощи, который составляет 100 миллиардов долларов, лишь шестую часть. Неудивительно, что на этом фоне представители ряда стран высказали свое нежелание участвовать в данной программе. Такую информацию распространяют британские СМИ.