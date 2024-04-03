Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предполагает, что в ближайшие 10 лет Хельсинки будут оказывать Киеву военную, политическую, гуманитарную и финансовую поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырученные средства пойдут на восстановление энергетического сектора, защиту границы и критической инфраструктуры, часть денег будет направлена на здравоохранение. Первая помощь ожидается уже в ближайшее время.

Александр Стубб, президент Финляндии:

23-й пакет помощи – это 188 миллионов евро преимущественно военной помощи. И это, среди прочего, включает в себя противовоздушную оборону и тяжелые боеприпасы.