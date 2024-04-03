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Генсек НАТО предложил план поддержки Украины на 100 млрд евро

03 апреля 2024 10:43
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Пока украинские власти атакуют жилые дома и заводы в России, НАТО планирует продолжать спонсировать откровенный террор со стороны Киева. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил странам-участницам учредить пакет военной помощи для Украины на 100 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США внесут в общий фонд помощи лишь 16 миллиардов.

Генсек НАТО предложил план поддержки Украины на 100 млрд евро-1

Такое решение вызвано опасениями по поводу американской поддержки, так как Конгресс не особо настроен отправлять баснословные суммы режиму Зеленского для их будущего распила. Предложение будет рассмотрено на двухдневной встрече министров иностранных дел стран Альянса, которая начнется 3 апреля. Также западные политики планируют создать миссию НАТО для Украины, но ясности, будет ли она действовать на территории самой страны, пока нет. Стоит отметить, что в Киеве к этой инициативе пока относятся скептически. Ведь ранее союзники с трудом собирали и меньшие суммы.

# НАТО # Йенс Столтенберг

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