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Удар молнии стал причиной масштабных лесных пожаров на западе США

27 июля 2024 10:43
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Непогода стала причиной природной катастрофы на западе США. Так, один удар молнии стал причиной масштабного пожара в штате Орегон. Власти уже назвали его крупнейшим в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар молнии стал причиной масштабных лесных пожаров на западе США-1

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь мгновенно распространился на громадные территории. На борьбу с ним брошены все силы, даже авиация, но остановить его не удается. Пламя уже выжгло более 60 тысяч гектаров земли и приближается к городам. Кроме лесных массивов, уничтожены сельхозполя, погибло более сотни голов скота. Власти обратились за помощью к местному населению.

# Природные катаклизмы # Новости США

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