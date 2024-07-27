Удар молнии стал причиной масштабных лесных пожаров на западе США

Непогода стала причиной природной катастрофы на западе США. Так, один удар молнии стал причиной масштабного пожара в штате Орегон. Власти уже назвали его крупнейшим в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь мгновенно распространился на громадные территории. На борьбу с ним брошены все силы, даже авиация, но остановить его не удается. Пламя уже выжгло более 60 тысяч гектаров земли и приближается к городам. Кроме лесных массивов, уничтожены сельхозполя, погибло более сотни голов скота. Власти обратились за помощью к местному населению.