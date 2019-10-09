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Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии

09 октября 2019 18:18
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Новости Германии. После инцидента со стрельбой в немецком Галле полицейские усилили контроль на вокзалах, аэропортах, а также у религиозных объектов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура.

Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии-1

Одного из стрелков удалось задержать. Пытаясь скрыться, он попал в аварию. Спецназ арестовал злоумышленника, а из багажника его авто было изъято оружие.

Второго подозреваемого сейчас разыскивают. В результате стрельбы у здания синагоги погибли 2 человека. Ещё двое получили ранения.

Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии-4

Также появилась информация, что на еврейском кладбище в Галле была взорвана ручная граната. Связаны ли эти инциденты – пока неясно.

# Стрельба # Фотофакт

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