Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии

Новости Германии. После инцидента со стрельбой в немецком Галле полицейские усилили контроль на вокзалах, аэропортах, а также у религиозных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура.

Одного из стрелков удалось задержать. Пытаясь скрыться, он попал в аварию. Спецназ арестовал злоумышленника, а из багажника его авто было изъято оружие.

Второго подозреваемого сейчас разыскивают. В результате стрельбы у здания синагоги погибли 2 человека. Ещё двое получили ранения.