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Учения НАТО в Румынии перенесли – причина «серьезная»

06 апреля 2025 15:41
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Запланированные на май 2025 года учения НАТО Dacian Spring 25 в Румынии были перенесены из-за плохого состояния автомобильных дорог и мостов, по которым необходимо перебросить технику. Об этом пишет ТАСС.

Учения НАТО в Румынии перенесли – причина «серьезная»-1

Фото: pixabay

Ранее, в марте 2025 года, по просьбе Румынии французская сторона решила отложить отправку войск на осень, чтобы не мешать проведению президентских выборов, которые пройдут 4 и 18 мая. Конкретные сроки проведения учений осенью пока не объявлены.

# Международная политика

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