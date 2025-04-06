Учения НАТО в Румынии перенесли – причина «серьезная»

Запланированные на май 2025 года учения НАТО Dacian Spring 25 в Румынии были перенесены из-за плохого состояния автомобильных дорог и мостов, по которым необходимо перебросить технику. Об этом пишет ТАСС.

Ранее, в марте 2025 года, по просьбе Румынии французская сторона решила отложить отправку войск на осень, чтобы не мешать проведению президентских выборов, которые пройдут 4 и 18 мая. Конкретные сроки проведения учений осенью пока не объявлены.