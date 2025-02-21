У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту

Адміністрацыя Трампа чарговы раз здзівіла – міністру абароны даручана распрацаваць план па штогадовым скарачэнні ваеннага бюджэту на восем працэнтаў на працягу наступных пяці гадоў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Адміністрацыя Трампа чарговы раз здзівіла – міністру абароны даручана распрацаваць план па штогадовым скарачэнні ваеннага бюджэту на восем працэнтаў на працягу наступных пяці гадоў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Дакумент павінен быць гатовы да пачатку наступнага тыдня. Зрэшты, Белы дом склаў і спіс выдаткаў, на якія гэты загад не распаўсюджваецца. Сярод іх аперацыі па абароне паўднёвай мяжы ЗША, праграмы мадэрнізацыі ядзернага арсенала і сістэм супрацьракетнай абароны, а таксама закупкі дронаў і іншага ўзбраення. У выпадку рэалізацыі плана ўжо ў наступным годзе з'эканоміць збіраюцца мінімум 50 мільярдаў долараў.