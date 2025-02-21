У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту

Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки США по минералам

По словам Рубио, Зеленский сначала был согласен на сделку, но сказал, что она требует прохождения через законодательную процедуру. Через два дня Зеленский заявил, что отклонил сделку, что, по словам Рубио, не соответствовало первоначальным договоренностям.