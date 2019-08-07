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У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

07 августа 2019 10:00
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Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме-1

У двух из них и вовсе диагностировали серьёзное отравление тяжелым металлом. Медики обследовали более чем 160 школьников.

У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме-4

Свинец рассеялся в воздухе после того, как огонь расплавил около 400 тонн свинцовых листов, которые покрывали крышу собора. Сейчас в 15 школах и детских садах города проводят работы по очистке и дезактивации.

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# Отравления # Фотофакт

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