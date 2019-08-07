У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У двух из них и вовсе диагностировали серьёзное отравление тяжелым металлом. Медики обследовали более чем 160 школьников.