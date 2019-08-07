У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У двух из них и вовсе диагностировали серьёзное отравление тяжелым металлом. Медики обследовали более чем 160 школьников.
Свинец рассеялся в воздухе после того, как огонь расплавил около 400 тонн свинцовых листов, которые покрывали крышу собора. Сейчас в 15 школах и детских садах города проводят работы по очистке и дезактивации.
«850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить