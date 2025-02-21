У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках. Паведамленняў аб ахвярах і пацярпелых няма, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках. Паведамленняў аб ахвярах і пацярпелых няма, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Па даных паліцыі яшчэ дзве выбуховыя прылады ў іншых аўтобусах не спрацавалі і абясшкоджаны сапёрамі. Улады краіны загадалі праверыць увесь грамадскі транспарт і цягнікі. Усе пяць выбуховых прыстасаванняў былі абсталяваны таймерамі, каб спрацаваць адначасова раніцай. Адказнасць за тое, што адбылося ўзяў на сябе рух ХАМАС. Прэм'ер Ізраіля сёння правядзе экстраннае пасяджэнне ўрада.