Прямой эфир

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках

21 февраля 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках. Паведамленняў аб ахвярах і пацярпелых няма, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках-2

Па даных паліцыі яшчэ дзве выбуховыя прылады ў іншых аўтобусах не спрацавалі і абясшкоджаны сапёрамі. Улады краіны загадалі праверыць увесь грамадскі транспарт і цягнікі. Усе пяць выбуховых прыстасаванняў былі абсталяваны таймерамі, каб спрацаваць адначасова раніцай. Адказнасць за тое, што адбылося ўзяў на сябе рух ХАМАС. Прэм'ер Ізраіля сёння правядзе экстраннае пасяджэнне ўрада.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки США по минералам
21 февраля 2025 07:19

Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки США по минералам

Сейм Латвіі адобрыў забарону расіянам і беларусам купляць нерухомую маёмасць у краіне
21 февраля 2025 07:15

Сейм Латвіі адобрыў забарону расіянам і беларусам купляць нерухомую маёмасць у краіне

Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду
21 февраля 2025 07:12

Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду