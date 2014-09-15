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У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: погибли 200 человек

15 сентября 2014 08:39
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Новости Беларуси. Крупное кораблекрушение у берегов Ливии. Судно, на борту которого находились 250 нелегальных мигрантов, затонуло неподалеку от столицы ливийского государства.

По сообщениям спасателей, 200 пассажиров погибли, 26 человек удалось спасти. Судьба еще 24 остается неизвестной.

По предварительной информации, корабль с мигрантами направлялся в Западную Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инциденты с крушением в Средиземном море кораблей с нелегальными мигрантами на борту, происходят практически каждый месяц. Для Евросоюза эта проблема стала особенно острой в последние несколько лет.

# Кораблекрушения

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