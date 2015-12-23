Новости Греции. У берегов Греции затонула лодка с мигрантами. Спасти удалось 13 человек, десять беженцев, в том числе пятеро детей, погибли. Два человека все еще числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции участвуют вертолет, патрульный катер и частные суда.

Отметим, что основной поток мигрантов идет через Турцию в Грецию и далее в другие страны Европы. По официальным данным, только за первые 10 месяцев 2015 года в Евросоюз прибыли свыше миллиона мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.