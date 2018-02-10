У американца в ухе едва не взорвался наушник

Новости США. Во время тренировки в спортзале у жителя Флориды задымился наушник. Как сообщает Daily Mail, Джейсон Колон заметил белый дым возле уха. Мужчина быстро достал из ушей Apple AirPods и пошёл за помощью. По возвращении обнаружилось, что правый наушник взорвался. Корпус обуглился, а внутренние составляющие были разбросаны неподалёку. Американец предполагает, что причина случившегося в неисправной батарее.

Фото: WFLA News Channel 8

«Это самое сумасшедшее событие из тех, что происходили со мной. Я не видел, как это случилось, но он сгорел! Вы можете видеть нанесённые огнём повреждения», – рассказывает Джейсон.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале WFLA News Channel 8