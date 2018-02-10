Прямой эфир

У американца в ухе едва не взорвался наушник

10 февраля 2018 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Во время тренировки в спортзале у жителя Флориды задымился наушник.

Как сообщает Daily Mail, Джейсон Колон заметил белый дым возле уха. Мужчина быстро достал из ушей Apple AirPods и пошёл за помощью.

По возвращении обнаружилось, что правый наушник взорвался. Корпус обуглился, а внутренние составляющие были разбросаны неподалёку. Американец предполагает, что причина случившегося в неисправной батарее.

У американца в ухе едва не взорвался наушник -1

Фото: WFLA News Channel 8

«Это самое сумасшедшее событие из тех, что происходили со мной. Я не видел, как это случилось, но он сгорел! Вы можете видеть нанесённые огнём повреждения», – рассказывает Джейсон.

У американца в ухе едва не взорвался наушник -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале WFLA News Channel 8

Представители Apple связались с мужчиной и пообещали разобраться в случившемся.

Это уже не первый случай взрыва современных гаджетов.

Летом прошлого года у минчанина загорелся телефон во время зарядки – подробности здесь.

# Мобильный телефон # Фотофакт # Джейсон Колон

Другие новости рубрики

Все новости
В Ливии у мечети прогремел мощный взрыв: что известно об атаке
09 февраля 2018 14:38

В Ливии у мечети прогремел мощный взрыв: что известно об атаке

Сенат США утвердил бюджет: на оборону дополнительно будет выделено 162 млрд долларов
09 февраля 2018 14:32

Сенат США утвердил бюджет: на оборону дополнительно будет выделено 162 млрд долларов

Жители Латвии вышли на марш протеста: люди требуют вернуть им право на русскоязычное образование
09 февраля 2018 12:26

Жители Латвии вышли на марш протеста: люди требуют вернуть им право на русскоязычное образование