Тысячи заключённых сбежали из тюрьмы на Гаити

По меньшей мере три человека были убиты и тысячи заключенных бежали, после того как вооруженные банды штурмовали главную тюрьму в столице Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти города попросили всех служащих, имеющих машины и оружие, помочь полиции в борьбе с вооруженными бандами. Штурм национальной тюрьмы Гаити, где содержались несколько главарей банд, произошел в то время, когда нынешний президент Ариэль Анри находится в Кении, пытаясь заручиться поддержкой сил безопасности ООН в борьбе с бандитизмом в стране.

Правительство Гаити призвало к спокойствию и пытается взять ситуацию под контроль. Во время нападения банд в стране стал недоступен интернет, так как во время беспорядков было оборвано оптоволоконное соединение.