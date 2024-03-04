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Тысячи заключённых сбежали из тюрьмы на Гаити

04 марта 2024 07:29
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По меньшей мере три человека были убиты и тысячи заключенных бежали, после того как вооруженные банды штурмовали главную тюрьму в столице Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи заключённых сбежали из тюрьмы на Гаити-1

Власти города попросили всех служащих, имеющих машины и оружие, помочь полиции в борьбе с вооруженными бандами. Штурм национальной тюрьмы Гаити, где содержались несколько главарей банд, произошел в то время, когда нынешний президент Ариэль Анри находится в Кении, пытаясь заручиться поддержкой сил безопасности ООН в борьбе с бандитизмом в стране.

Правительство Гаити призвало к спокойствию и пытается взять ситуацию под контроль. Во время нападения банд в стране стал недоступен интернет, так как во время беспорядков было оборвано оптоволоконное соединение.

# Криминал

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