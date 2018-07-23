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Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль

23 июля 2018 12:57
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Новости Грузии. Грузинскую столицу заполонили любители сыра. Тысячи людей приехали в Тбилиси в поисках особого вкуса этого кисломолочного лакомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль -1

Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль -3

На пробу гостям мастера представили десятки различных видов сыров, удивляющих не только качеством и цветом, но и своей формой. К слову, подобные фестивали очень популярны в стране. Их организовывают несколько раз в год.

Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль -6

Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль -8

# Молодежные фестивали # Фотофакт

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