Тысячи гостей приехали в Грузию на сырный фестиваль

Новости Грузии. Грузинскую столицу заполонили любители сыра. Тысячи людей приехали в Тбилиси в поисках особого вкуса этого кисломолочного лакомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пробу гостям мастера представили десятки различных видов сыров, удивляющих не только качеством и цветом, но и своей формой. К слову, подобные фестивали очень популярны в стране. Их организовывают несколько раз в год.