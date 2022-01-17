Тёплые места для сна. Как в Египте спасают бездомных кошек от непогоды?

Новости Египта. В Египте каирские кошки согреваются в домиках из переработанных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Египте каирские кошки согреваются в домиках из переработанных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые места для сна предназначены для городских условий и сделаны из автомобильных шин с теплоизоляцией. А также из других переработанных материалов. Например, дерева.
По словам художника, в стране в последние годы наблюдаются меняющиеся погодные условия. В Египте часто идут снегопады и проливные дожди, в связи с чем бездомные животные, не привыкшие к холодам и изменениям климата, погибают зимой.