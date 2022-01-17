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Тёплые места для сна. Как в Египте спасают бездомных кошек от непогоды?

17 января 2022 07:06
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Новости Египта. В Египте каирские кошки согреваются в домиках из переработанных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тёплые места для сна. Как в Египте спасают бездомных кошек от непогоды?-1

Теплые места для сна предназначены для городских условий и сделаны из автомобильных шин с теплоизоляцией. А также из других переработанных материалов. Например, дерева.  

Тёплые места для сна. Как в Египте спасают бездомных кошек от непогоды?-4

По словам художника, в стране в последние годы наблюдаются меняющиеся погодные условия. В Египте часто идут снегопады и проливные дожди, в связи с чем бездомные животные, не привыкшие к холодам и изменениям климата, погибают зимой.  

# Бездомные животные # Фотофакт

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