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Турция вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе

08 апреля 2024 08:52
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Турция выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Как указали в Анкаре, он утратил смысл в нынешней ситуации и обязательства по нему фактически не исполняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе-1

Турция стала в один ряд с Великобританией, США и Германией, которые сделали этот шаг раньше, после денонсации договора Россией. По мнению аналитиков, это решение свидетельствует о желании Эрдогана улучшить отношения с США. Сам договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Он регулировал баланс Вооруженных сил между НАТО и государствами Варшавского договора. Кроме того, стороны были обязаны информировать друг друга о проводимых учениях и количестве занятой в ней военной техники.

# Международная политика # Новости Турции

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