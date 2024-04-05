Турция приостановит участие из ДОВСЕ с 8 апреля из-за «роста мировой напряженности»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

ДОВСЕ, который был подписан в 1990 году и в 1992 году ратифицирован Турцией, предусматривает ограничение численности на вооружение и технику 30 стран.

После выхода РФ из ДОВСЕ в 2023 году США и НАТО прекратили выполнение своих обязательств по этому договору. Как сообщают турецкие СМИ, Анкара считает, что в нынешних условиях договор утратил свою значимость, а его положения фактически не соблюдаются. Также среди причин называют «рост международной напряженности».

При этом отмечается, что принятое ранее решение о прекращении обязательств по договору могут пересмотреть.