9 марта Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однодневный визит президента Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Анкарой и ЕС.

Ранее Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. В связи с этим турецкий лидер заявил о необходимости пересмотреть соглашение Анкары и ЕС по беженцам, которое не выполняется Брюсселем. В свою очередь ЕС осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.