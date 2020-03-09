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Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом

09 марта 2020 07:37
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9 марта Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однодневный визит президента Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Анкарой и ЕС.

Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом-1

Ранее Турция открыла границы с Евросоюзом для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. В связи с этим турецкий лидер заявил о необходимости пересмотреть соглашение Анкары и ЕС по беженцам, которое не выполняется Брюсселем. В свою очередь ЕС осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.

Турция и Евросоюз обсудят ситуацию с новым миграционным кризисом-4

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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