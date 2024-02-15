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Турция и Египет готовы вместе восстанавливать сектор Газа – Эрдоган

15 февраля 2024 06:58
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Турция готова работать с Египтом над восстановлением сектора Газа. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган, который впервые за 12 лет посетил Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция и Египет готовы вместе восстанавливать сектор Газа – Эрдоган-1

Визит можно назвать историческим, он знаменует нормализацию отношений между Каиром и Анкарой. Проблемы возникли в 2013-м. Тогда президент Турции осудил действия египетских военных во время свержения главы государства. Налаживание отношений началось лишь в 2023 году. Министр иностранных дел Египта посетил пострадавший от землетрясений регион Турции.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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