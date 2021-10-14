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Тропический шторм «Памела» обрушился на курортные зоны Мексики

14 октября 2021 10:19
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Новости Мексики. Тропический шторм «Памела» обрушился на западное побережье Мексики. Ветер, скорость которого достигала 100 км/ч, принес с собой громадные волны, которые накрыли курортные зоны страны, и сильные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами выпало до 30 см осадков.  

Тропический шторм «Памела» обрушился на курортные зоны Мексики-1

Из-за предупреждения синоптиков власти готовятся к сильным наводнениям и возможной эвакуации местных жителей. Для них уже открыли 40 временных убежищ. Но больше всего от стихии пострадают фермеры. Этот регион Мексики является крупнейшим поставщиком овощей и фруктов, которые в том числе идут на экспорт.  

# Ураганы # Фотофакт

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