Трамп раскрыл планы на первые 100 дней президентства

Избранный президент Дональд Трамп в этот понедельник обнародовал планы на первые сто дней президентства. Среди главных шагов - иммиграция, торговые сделки и оборонная политика.

Трамп пообещал выйти из переговоров по Транс-Тихоокеанскому партнёрству, отменить экологические ограничения, принятые во время правления Обамы, назначить свою команду национальной безопасности, попросить Министерство труда проверить визы иностранных работников, а также наложить более широкие запреты на лоббирование со стороны государственных служащих.

Любопытно, что для реализации этих планов нужна лишь подпись Трампа, они не нуждаются в одобрении Конгресса.

Однако Трамп не указал в списке следующие скандальные обещания: строительство стены на границе с Мексикой, учреждение «сил по делам депортации», наложение новых ограничений на иммиграцию из большинства мусульманских государств, отмена реформы системы здравоохранения, проводимой Бараком Обамой «Obamacare», а также вложение триллиона долларов на развитие инфраструктуры в стране.

В отличие от изменений, оглашённых в понедельник, эти пункты нуждаются в одобрении Конгресса.

Время и скорость – ключевые факторы для Трампа, так как он хочет достичь больших и долгосрочных результатов уже в первый год своего руководства. Партия республиканцев доминирует в Палате представителей США, Сенате и Белом доме, однако демократы, будучи восемь лет назад в подобном положении, все равно приложили немало усилий для введения того же «Obamacare».

Республиканцы составляют большинство в Палате представителей, однако могут испытывать трудности в Сенате, где демократов достаточно, чтобы не допустить изменения, которые хочет ввести Трамп.

Трамп описывает эти меры как помощь американским работникам.

«Неважно о каких рабочих местах мы говорим, я лишь хочу, чтобы следующее поколение производства и инноваций происходило здесь, в Америке. Мы должны создавать богатство и рабочие места для работников-американцев», – заявляет Трамп. «Это часть моего плана. Моя команда разработала список актов исполнительной власти, к которым мы сможем приступить в первый же день моего руководства. Вернём наши рабочие места».

После выхода из переговоров Транс-Тихоокеанского партнёрства Трамп планирует перейти к тактике заключения «справедливых двусторонних торговых сделок».

Премьер-Министр Японии Синдзо Абэ уже отреагировал на это заявление.

«Транс-Тихоокеанское партнёрство без США просто не имеет смысла», –заявил он в понедельник.

«Транс-Тихоокеанское партнёрство без США лишится баланса получаемых выгод», – добавил Абэ.

От дальнейших комментариев по поводу политики нового правительства США он отказался.

Что касается иммиграции, Трамп обещал «расследовать все нарушения визовых программ, которые лишают американцев работы». Но на этот раз не упомянул свою знаменитую стену на границе США с Мексикой.

Все предпринимаемые меры были известны ещё во время его кампании, однако в последнее время он смягчил некоторые из своих самых радикальных шагов.

В интервью передаче «60 минут» он заявил, что может оставить без изменения некоторые аспекты нашумевшей и противоречивой программы в области здравоохранения под названием «Obamacare».

Также вскоре после победы Трампа на выборах с его сайта пропало данное ранее обещание запретить всем мусульманам въезд в страну. Тем не менее, вопрос, как именно он собирается ограничить иммиграцию, остаётся открытым.