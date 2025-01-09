Прямой эфир

Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию

09 января 2025 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помимо экономической угрозы, перед Евросоюзом нависла еще одна, которой он явно не ожидал – геополитическая. И создал ее самый главный союзник, а точнее выгодополучатель – США. А если быть еще точнее – новоизбранный президент Дональд Трамп. Чем меньше времени до его инаугурации, которая пройдет 20 января, тем больше в Европе растет обеспокоенность позицией нового главы Белого дома, причем по целому ряду внешнеполитических вопросов. В частности, это касается его планов присоединить к США Гренландию – автономную территорию, которая сейчас принадлежит Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию-2

Если первоначально к этому заявлению в Европе отнеслись как к чему-то забавному, то теперь восприятие очень быстро меняется. Во-первых, советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений выкупить у Дании Гренландию. А во-вторых, сам политик непрозрачно намекнул, что для достижения своих планов готов применить и военную силу.

Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию-4

Чтобы добиться желаемого, Трамп даже не побрезговал шантажом. Он пригрозил повысить тарифы на европейские товары. Судя по реакции Брюсселя, здесь были, мягко говоря, шокированы такими заявлениями. Еврокомиссия пока хранит молчание. Появится ли на карте мира еще одна горячая точка? Вопрос остается открытым.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Стоимость газа в Европе взлетела до 530 евро за тысячу кубометров
09 января 2025 19:17

Стоимость газа в Европе взлетела до 530 евро за тысячу кубометров

Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ
09 января 2025 14:44

Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ

Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован КХЛ на две игры и оштрафован
09 января 2025 13:56

Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован КХЛ на две игры и оштрафован