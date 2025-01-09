Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию

Помимо экономической угрозы, перед Евросоюзом нависла еще одна, которой он явно не ожидал – геополитическая. И создал ее самый главный союзник, а точнее выгодополучатель – США. А если быть еще точнее – новоизбранный президент Дональд Трамп. Чем меньше времени до его инаугурации, которая пройдет 20 января, тем больше в Европе растет обеспокоенность позицией нового главы Белого дома, причем по целому ряду внешнеполитических вопросов. В частности, это касается его планов присоединить к США Гренландию – автономную территорию, которая сейчас принадлежит Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.