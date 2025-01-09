Трамп пригрозил повысить тарифы на европейские товары, чтобы купить Гренландию
Помимо экономической угрозы, перед Евросоюзом нависла еще одна, которой он явно не ожидал – геополитическая. И создал ее самый главный союзник, а точнее выгодополучатель – США. А если быть еще точнее – новоизбранный президент Дональд Трамп. Чем меньше времени до его инаугурации, которая пройдет 20 января, тем больше в Европе растет обеспокоенность позицией нового главы Белого дома, причем по целому ряду внешнеполитических вопросов. В частности, это касается его планов присоединить к США Гренландию – автономную территорию, которая сейчас принадлежит Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если первоначально к этому заявлению в Европе отнеслись как к чему-то забавному, то теперь восприятие очень быстро меняется. Во-первых, советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений выкупить у Дании Гренландию. А во-вторых, сам политик непрозрачно намекнул, что для достижения своих планов готов применить и военную силу.
Чтобы добиться желаемого, Трамп даже не побрезговал шантажом. Он пригрозил повысить тарифы на европейские товары. Судя по реакции Брюсселя, здесь были, мягко говоря, шокированы такими заявлениями. Еврокомиссия пока хранит молчание. Появится ли на карте мира еще одна горячая точка? Вопрос остается открытым.