Трамп перенес сроки введения пошлин на товары из ЕС с июня на 9 июля

Американский лидер Дональд Трамп дал согласие отложить введение 50-процентных пошлин на экспорт из ЕС с 1 июня до 9 июля. Об этом пишет ТАСС.

Он сообщил, что Урсула фон дер Ляйен уверила его, что переговоры по торговле начнутся в ближайшее время.

Трамп высказался об их беседе как приятной и отметил важность серьезных переговоров.

Ранее Президент Америки заявлял, что пошлины необходимы из-за торговых трудностей с ЕС, и напомнил, что европейским компаниям не пришлось бы их платить, если бы они выпускали товары в США. По его словам, дефицит торгового баланса США с ЕС в размере 250 миллиардов долларов является неприемлемым.