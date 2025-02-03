Трамп намерен выслать из США уроженцев стран Балтии

Американские СМИ публикуют списки тех, кому предстоит покинуть Штаты. Всего в них почти 1,5 миллиона человек. В том числе это граждане Латвии, Литвы и Эстонии. Напомним, свою политику в отношении мигрантов Трамп обозначил еще в день возвращения в Белый дом. Президент намерен бороться с тем, что он назвал «вторжением» нелегалов в США. На границе Штатов и Мексики уже действует чрезвычайное положение.