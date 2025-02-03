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Трамп намерен выслать из США уроженцев стран Балтии

03 февраля 2025 07:11
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Не только мексиканцы покинут США после прихода к власти Трампа. Новоизбранный лидер намерен выслать из страны уроженцев стран Балтии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен выслать из США уроженцев стран Балтии-2

Американские СМИ публикуют списки тех, кому предстоит покинуть Штаты. Всего в них почти 1,5 миллиона человек. В том числе это граждане Латвии, Литвы и Эстонии. Напомним, свою политику в отношении мигрантов Трамп обозначил еще в день возвращения в Белый дом. Президент намерен бороться с тем, что он назвал «вторжением» нелегалов в США. На границе Штатов и Мексики уже действует чрезвычайное положение.

# Дональд Трамп # США # Международная политика

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