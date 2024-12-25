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Трамп намерен «решительно добиваться» применения смертной казни в США

25 декабря 2024 10:01
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен после инаугурации поручить Министерству юстиции настаивать на смертной казни для тех, кто обвиняется в убийствах и изнасилованиях, пишет РИА Новости.

Трамп намерен «решительно добиваться» применения смертной казни в США-1

Фото: Pinterest

Со стороны Трампа также последовала критика в адрес действующего президента США Джо Байдена, принявшего решение о смягчении наказания в отношении приговоренных к высшей мере. «В стране снова будет закон и порядок», – сообщил политик в социальный сети Thruth Social.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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