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Токаев объявил 12 июня днем траура в Казахстане после гибели лесников при тушения пожара

11 июня 2023 11:13
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил 12 июня общенациональным днем скорби в знак уважения к погибшим в результате лесного пожара в Абайском районе, сообщает ТАСС.

Глава государства выступил с призывом к гражданам страны единодушно скорбеть и чтить память погибших. Он пообещал также предпринять все необходимые меры, включая сотрудничество с правоохранительными органами и министерствами. 

По предварительным данным, в ходе пожара погибли 14 человек. Глава республики выразил глубокое сочувствие и поддержку родственникам погибших, распорядившись, чтобы государство предоставило им всеобъемлющую помощь. 

В четверг, 8 мая, в Абайском районе в результате разряда молнии начался масштабный стихийный пожар. При его тушении погибли 14 сотрудников заповедника «Семейные орманы».

# ЧП # Касым-Жомарт Токаев

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